Фото: vk.com/incident22

Столкновение фуры и легкового автомобиля произошло на проспекте Космонавтов в Барнауле днем во вторник, 29 января.

О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Уточняется, что авария случилась в районе здания №14к – у заправки "Лукойл".

"Предположительно есть пострадавшие. Движение сильно затруднено", – отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что на место выехал экипаж ДПС. Информация о том, есть ли в результате ДТП пострадавшие, уточняется.