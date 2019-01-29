Учителю ОБЖ из Улан-Удэ назначили дисциплинарное взыскание за то, что тот заставил детей сидеть на уроке в противогазах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.
"Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоздание учащихся на урок ОБЖ учитель потребовал надеть противогазы и находиться в них в течение урока", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что несмотря на обращения родителей к администрации школы, меры по восстановлению прав детей приняты не были. Также их не ознакомили с итогами служебного расследования.
Только после вмешательства уполномоченного учителю было объявлено дисциплинарное взыскание. Директору учебного заведения напомнили, что учащихся нельзя наказывать способами, не предусмотренными законом.
Руководству школы также было рекомендовано провести разъяснительную работу с учителями.
Комментарии
Народ дичает.
Если родители требуют восстановить какие-то права, пусть сначала озвучат какие именно права нарушены. Каким документом регламентировано что на уроке ОБЖ нельзя заставлять сидеть в противогазе. Оборзели совсем, их милые чадушки творят что хотят, а их должны по головке гладить.
Уважаемые учителя, проявляя любого рода агрессию к нашим милым чадушкам, напоминайте им, что они не должны в данном случае брать с вас пример, а должны учиться быть вежливыми, толерантными, и уважать другую личность.
29.01.2019 15:55
гостья
а должны учиться быть вежливыми, толерантными, и уважать другую личность.(с)
Да да да!На уроках ОБЖ,учиться пропускать других вперед,в случае ядерного взрыва,поближе к теплому центру.Кавалерам провожать ползущую даму стоя!!!.)))