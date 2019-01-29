Сибирячка Машани после песен про Путина и санкции сняла аниме-клип

Жительница Новосибирска Мария Якушева, прославившаяся патриотичными песнями про Путина, санкции и рубль под псевдонимом Машани, сняла новый клип в стиле аниме. Корреспондент "НДН.Инфо" побеседовал с певицей о ее новом творении.

В ролике влюбленные персонажи не могут встретиться, потому что их разделяет, по всей видимости, Керченский пролив. И вот когда мост наконец построили, парень и девушка бегут по нему навстречу друг другу и обнимаются.

"Пусть этот прочный Крымский мост соединяет наши сердца", – поет сибирячка.

По ее словам, идея создать произведение на эту тему возникла совершенно случайно.

"Ранее от знакомых услышала о конкурсе на лучшую песню про Крымский мост, – рассказала Машани. – Идея мне понравилась. В конкурсе я участвовать не захотела, а вот песню все же написала".

По ее словам, ролик сделан в стиле аниме, потому что в Сибири сейчас зима, а клип на такую песню должен быть летним. Поэтому Мария обратилась к друзьям, которые занимаются производством бесплатных компьютерных игр. Результат превзошел все ожидания.

"По сюжету, мальчик и девочка находятся на разных берегах и хотят друг с другом встретиться, – рассказывает исполнительница. – Мальчик решает построить мост и зовет на помощь своих друзей".

Клип стал уже восьмым в коллекции новосибирской певицы. До этого она записала видео на песни "А у нас снег", "Мой Путин", "Рубль-доллар", "Санкции", "Уберите руки", "Удачи в пути" и "Я переехала жить на улицу".