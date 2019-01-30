Вместо того, чтобы любоваться яркими огнями гирлянд в канун Нового года, Светлана и ее дети наблюдали, как огонь охватывает их маленький, но уютный дом. Так в преддверии волшебного праздника они остались без крыши над головой.

Благотворительный фонд "Облака" решил помочь семье Светланы, собрав средства на аренду квартиры.

Светлана не смогла привести на пожарище маленьких Анжелу и Андрея. Дети до сих пор со страхом вспоминают ту ночь, когда их дом превратился в обгоревшее чудовище. Андрюша плохо спит и с криками просыпается по ночам. Анжела не раз просилась зайти с мамой в дом, но через минуту выбегала, не в силах видеть этот хаос, созданный огненным вихрем и потоками воды.

Пришла на пожарище Светлана одна. Женщина с голубыми, но какими-то безжизненными глазами. Очень худенькая, с бледным лицом и залегшими под уставшими глазами тенями. Голос тихий – кажется, поднять его на тон выше просто не хватает сил. Физических сил. Безмерно вымотанный, изможденный человек, которого на ногах держит только железный характер.

Света и вправду устала. До пожара она пахала, не жалея себя, чтобы полностью обустроить дом. Сейчас тоже работает в трех местах уборщицей, а еще берет подработки по строительству. Ведь теперь нужны деньги, чтобы восстановить жилье.

Дом на четырех хозяев полностью пострадал. Одна часть с надстроенным вторым этажом – жилплощадь Светланы и ее детей. От огня разрушилась крыша – ее нужно полностью восстанавливать. Остальное – от воды. Пожарные старались спасти, в первую очередь, их дом, потому что это было возможно. Теперь у входной двери на стене ледяной горб. Под ногами на полу хрустит лед, а с потолка свисают сосульки. Просушить и прогреть дом зимой просто невозможно.

На втором этаже – двухъярусная детская кровать и маленькая кровать для мамы. Все в саже. Подтеки по стенам. Оплавленные детские игрушки. Все разбросано и развалено после посещения мародеров.

Светлана посмотрела невидящим взглядом на окружающую обстановку и начала рассказывать, как ночью 30 декабря 2018 года загорелась печка у соседей. Огонь быстро перекинулся на другие части дома. Женщина и дети спали. Если бы не проезжавший мимо таксист, они не выжили бы. Но их разбудили, и семья успела выбежать. А все, что у них было, осталось в доме. Пожар охватил постройку за 4 минуты.

"Страшно то, что это случилось перед Новым годом. Уже купили елку, готовились отмечать…", – тут тихий голос Светланы оборвался и из глаз потекли слезы.

Это было их единственное жилье. Светлана сама делала там ремонт – надстраивала второй этаж, делала крышу и, конечно же, отделочные работы. По образованию она строитель и умеет все сама.

Идти им было некуда. В первые дни после пожара их приютили соседи. Сейчас женщина на последние деньги сняла квартиру и перевезла туда детей. И теперь работает на износ. Не для того, чтобы восстановить дом. Сколько ей придется работать, чтобы накопить деньги и привести все в порядок, одному Богу известно. Сейчас им нужно элементарно выжить – обеспечить себе питание и крышу над головой.

В их сгоревшем доме Светлана с дверей сдолбила лед и закрыла, чтобы последние вещи не растащили мародеры. Хотя путь им открыт через крышу, которую нужно полностью менять.

Светлана не знает, как она осилит ремонт. Откуда взять такие деньги? Женщина просто разводит руками от растерянности. Она понимает одно – нанимать кого-то для строительных работ дорого, придется все делать своими руками. Руками хрупкой женщины. Самое главное сейчас – восстановить крышу, чтобы оградить дом от разграбления, и дальше можно было делать ремонт.

Фонд "Облака" осознает, что собрать средства для восстановления дома просто невозможно. Даже для ремонта крыши, на который уйдет немало средств. Однако вполне в силах помочь семье снять жилье, пока не наступит теплое время года. Для аренды квартиры на два месяца нужно собрать 16 000 рублей.

В то время, когда все получали новогодние подарки, судьба преподнесла Светлане и ее детям тяжелое испытание. Пожар – это страшно. Ведь разом ты теряешь все, что у тебя было. И не постепенно опускаешься, а просто моментально падаешь на дно. Хорошо, что Светлана сильна духом. Она не сломалась и начала действовать.

Благотворительный фонд "Облака" обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь Светлане и ее детям. Без вашей поддержки им не справиться.

Сумма сбора – 16 000 рублей.



Реквизиты для перевода с сообщением "Светлане и детям" :

- пожертвование через сайт;

- через Сбербанк-онлайн: карта №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.;

- отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей);

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, фонд "Облака" содержит расчетный счет в Альфа-Банке. Все адресные поступления от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул

пр-т Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Официальный сайт

#фондоблака #помощьдетям #барнаул22