Чучело краснокнижной совы нашли в кабинете чиновника Минэкологии

Чиновник Минэкологии Челябинска Виталий Безруков украсил свой кабинет мертвой совой из Красной книги, сообщает Mash.

Отмечается, что чучело за его спиной когда-то летало и называлось бородатая неясыть. Сама птица занесена в Красную книгу Челябинской области.

"Этой инсталляцией чиновник заряжает на бережное отношение к природе", – отмечает паблик.

Сообщается, что данный факт вызвал волну возмущений среди общественников. По их мнению, данный экспонат в кабинете экозащитника как минимум смотрится нелепо. Также сообщается, что "птичкой" уже заинтересовались прокуроры.