Чучело краснокнижной совы нашли в кабинете чиновника Минэкологии

Чиновник Минэкологии Челябинска Виталий Безруков украсил свой кабинет мертвой совой из Красной книги, сообщает Mash.
Отмечается, что чучело за его спиной когда-то летало и называлось бородатая неясыть. Сама птица занесена в Красную книгу Челябинской области.
"Этой инсталляцией чиновник заряжает на бережное отношение к природе", – отмечает паблик.
Сообщается, что данный факт вызвал волну возмущений среди общественников. По их мнению, данный экспонат в кабинете экозащитника как минимум смотрится нелепо. Также сообщается, что "птичкой" уже заинтересовались прокуроры.
Комментарии
ох не там общественность возмущается на чучеле не написано что он ее поймал в лесу освежевал и чучулу сварганил
16:41
- гость -
Ну как бы, принятие в дар или приобретение краснокнижного чучела чиновником от экологии, говорит нам о душевном состоянии данного чиновника.
29.01.2019 16:45
- гость -
Мамонтов прикажете из музеев вынести?
эта птица уже мертва
какая разница?
29.01.2019 16:45
- гость -
спец по краснокнижным совам?
ГНИДА... ЧТО, СКАЗАТЬ НАШ МИНИСТРЭКОЛОГИИ.ОН БЫ ЛУЧШЕ СВОЕ ЧУЧЕЛО ПОСТАВИЛ ...
меня вот коробит в кабинетах бюсты Ленина. ну мертв человек а кощунство все еще есть
вау-вау по легче и хват тут орать папсом
Да может и норм с чучелом сидеть это эко- и зоозащитнику. Но если фигурально выражаться, то это примерно как зайти в кабинет к лидеру всероссийского движения "Против абортов", а у него на столе стоят банки с эмбрионами и недоразвитыми плодами человеческого ребенка. А потом заглянуть в гости домой к общественнику, борющемуся с истреблением слонов, а у него заставлено поделками из слоновой кости. Как бы такие тонкости понимать нужно.
вот именно что это тонкости нормального уравновешенного и адекватного человека такое не возмутит, а те кто копается всегда грязь откопает
16:49
технарь
Мамонт краснокнижный??
16:55
- гость -
меня вот коробит в кабинетах бюсты Ленина. ну мертв человек а кощунство все еще есть
Было бы забавно увидеть у Зюганова мумию Ленина))
17:02
- гость -
вот именно что это тонкости нормального уравновешенного и адекватного человека такое не возмутит, а те кто копается всегда грязь откопает
Мелкобуквенный, это ты себя считаешь "нормальным, уравновешенным и адекватным человеком" ?
Да и чучело, как то по идиотски располагается на подоконнике))
29.01.2019 17:09
- гость -
вашим постом это и доказано - тыкальщик
вон там народ видит идиотское расположение
только идиоты это заметят
Бородатая неясыть нифига не краснокнижная, очень распространенная птица.
кроме того, он же сам в нее не стрелял.
разве иметь чучело на столе преступление?
17:12
- гость -
вон там народ видит идиотское расположение
только идиоты это заметят
Расположение не идиотское? Чем аргументируешь, мелкобуква?
А у нас все чиновники любят говорить одно, а делать противоположное. А может себя к избранным причисляют
у нас дедушка тоже о россиянах заботиться? поднял вот пенсионный возраст, ндс накинул на 2% каждый заботиться на своем участке.