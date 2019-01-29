ФАС может получить доступ к банковской тайне россиян

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в законодательство РФ о предоставлении ведомству доступа к информации, составляющей банковскую тайну, сообщает "Ъ".

К настоящему моменту к таким сведениям есть доступ у госорганов, включенных в специальный перечень, однако ФАС в нем не значится.

В то же самое время закон "О защите конкуренции" наделяет антимонопольщиков широкими полномочиями.

В частности, они могут запрашивать у лиц, участвующих в деле, объяснения в письменной или устной форме, документы, сведения и информацию, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления.

А организации, в том числе и банки, рискуют навлечь на себя санкции, если не предоставляют такую информацию. Одновременно и за разглашение банковской тайны им также грозит наказание.

Поправки в законодательство РФ призваны разрешить это противоречие.

Стоит отметить, что не только ФАС планирует получить доступ к банковской тайне. МВД готовит аналогичные поправки для расширения полномочий своей структуры. В конце текущего года запрашивать соответствующую информацию смогут и следователи.