ФАС может получить доступ к банковской тайне россиян

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в законодательство РФ о предоставлении ведомству доступа к информации, составляющей банковскую тайну, сообщает "Ъ".
К настоящему моменту к таким сведениям есть доступ у госорганов, включенных в специальный перечень, однако ФАС в нем не значится.
В то же самое время закон "О защите конкуренции" наделяет антимонопольщиков широкими полномочиями.
В частности, они могут запрашивать у лиц, участвующих в деле, объяснения в письменной или устной форме, документы, сведения и информацию, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления.
А организации, в том числе и банки, рискуют навлечь на себя санкции, если не предоставляют такую информацию. Одновременно и за разглашение банковской тайны им также грозит наказание.
Поправки в законодательство РФ призваны разрешить это противоречие.
Стоит отметить, что не только ФАС планирует получить доступ к банковской тайне. МВД готовит аналогичные поправки для расширения полномочий своей структуры. В конце текущего года запрашивать соответствующую информацию смогут и следователи.
Комментарии
Что за хрень? Скоро всю эту братию, не видящую настоящих преступников, законом на постой заставят брать на время, пока под тебя же копать будут. А уж как у нас дела стряпаются...
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
(с)