Экс-начальник отдела полиции № 2 УМВД России по городу Барнаулу и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, информирует краевое управление Следственного комитета.

Отметим, что бывшему правоохранителю инкриминируют часть 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Также перед судом предстанет 36-летний горожанин, которого обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров, а также в покушении на мошенничество.

Согласно версии следствия, в прошлом году барнаулец, введя в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях его делового партнера.

"Для реализации задуманного он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальном району города Барнаула с просьбой оказать содействие в получении сведений о телефонных соединениях гражданина. В свою очередь сотрудник полиции, используя служебное положение, в нарушение действующего законодательства передал интересующую информацию своему знакомому. Довести преступный умысел на мошенничество обвиняемому жителю краевого центра не удалось – при попытке получить от предпринимателя денежные средства в размере 50 тысяч рублей за указанную услугу, он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", — добавляют в СКР.

Также в правоохранительном ведомстве подчеркивают, что обвиняемые и их защитники "оказывали активное противодействие следствию".

В данный момент уголовное дела направлено в суд для рассмотрения по существу.