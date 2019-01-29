В Алтайском филиале Россельхозбанка в Барнауле 29 января прошли обыски, утверждает источник ИА "Амител" . По его словам, один из ведущих специалистов банка задержан за взятку сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД РФ Алтайского края.

По сообщению нашего источника, обыски прошли в здании по адресу ул. Союза Республик, 32А, а задержанный является одним из ведущих сотрудников отдела работы с проблемными активами.

Источник сообщает, что сотрудник был задержан с поличным при получении взятки в размере более 200 тысяч рублей. В тот же день на допрос бы вызван начальник отдела, где работает задержанный.

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю эту информацию для ИА "Амител" не стали ни подтверждать, ни опровергать.

В Россельхозбанке корреспонденту сообщили, что ответят только через официальный запрос. Запрос редакция Россельхозбанку отправила.

Между тем, источник Amic.ru уверяет, что данный инцидент может стать первым в череде других "интересных" событий в банковской среде нашего города.

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