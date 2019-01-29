Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга после опубликованного видео с его участием, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы министерства Наталью Хлопунову.

"После возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала – первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга – и провести в холдинге проверку финансово-хозяйственной деятельности", – заявила Хлопунова.

Кроме того, гендиректору "Росгеологии" Роману Панову объявлен выговор. Также Кобылкин поручил проверить всех сотрудников госхолдинга "по всему блоку курируемых направлений".

Ранее в Сети появилось интересное видео. Это была нарезка из стримов видеоигры на Twitch, главным героем которого оказался Руслан Горринг. На видео мужчина матерится, угрожает другим людям, пользуясь своим положением, а также рассказывает подробности интимных отношений с сотрудницами и разные истории из жизни, в том числе как и за что увольнял людей.

Руслан Горринг занимал пост первого заместителя генерального директора "Росгеологии" с 2015 года.

На видео Горринг играет в королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds, а весь процесс сопровождает большим количеством мата. Он рассказывает о встрече с одним из главных акционеров ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном. "Я в среду еду с шефом к Михельсону. Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире. Возьми полотенце, протри мне спину", – сказал он в ходе трансляции.

Самое интересное начинается в середине ролика, когда мужчина отрывается от игры и начинает общаться с женщиной, которая также находится в комнате. Он представил собеседницу как свою бывшую сотрудницу и заставил рассказать историю ее увольнения. По словам женщины, ее лишили места работы за то, что она заказала Горрингу место в самолете не первого класса, а бизнес, при этом "должным образом не предупредила". Позже, как сообщил Горринг, он устроил женщину в филиал, чтобы она "стучала" на сотрудников.

Затем Горринг в ролике поделился подробностями интимных отношений с четырьмя женщинами, которые, по его словам, работали в той же компании. "У меня четыре принцессы были: Катя, Катя, Оля и Дарина. Все четыре козырные кошки были", – заявил он.