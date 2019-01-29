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Стало известно, кто "заставил" чистить чиновника снег в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Чистка снега оказалась акцией канала ТНТ

Стало известно, что чистка снега якобы чиновником в центре Барнаула, оказалась инсценировкой и пиар-акцией телеканала ТНТ в честь выхода сериала "Год культуры".

Неизвестный чиновник в Барнауле вынужден сам чистить снег в центре города на фоне дефицита дворников. Ролик, как некий солидный мужчина в пальто виртуозно орудует лопатой напротив здания правительства Алтайского края, появилось в социальной сети 28 января.

Псевдочиновник был действительно похож на настоящего чиновника, но оказался известным в Барнауле ведущим – Дмитрием Акатьевым.

Этой PR-кампанией телеканал ТНТ смог оригинально и креативно рассказать об исправительно-трудовой комедии "Год культуры", в которой после прямой линии с президентом нерадивого московского чиновника из министерства образования Сычева в наказание отправляют в провинциальный вуз. Он должен сделать учебное заведение одним из 100 лучших вузов страны или его карьере придет конец. Главные герои перенесут зрителей в небольшой город Верхнеямск, где будет разворачиваться сюжет сериала.

Премьера состоится 4 февраля, однако видео, как молодой чиновник орудует лопатой, успели растиражировать некоторые СМИ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.01.2019 18:17
гость

И где надпись на правах рекламы?

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