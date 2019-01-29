Суд вынес приговор по делу экс-дознавателя отделения дознания МО МВД России "Троицкий", обвиняемой в фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, сотрудница полиции в феврале 2018-го года возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений жителю Троицкого района.

Желая повысить раскрываемость, она сфальсифицировала показания потерпевшего и приобщила их к материалам расследования.

В результате уголовное дело было приостановлено. Эти действия нарушили право потерпевшего на защиту от преступных посягательств.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 303 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденной запретили занимать определенные должности в течение двух лет.