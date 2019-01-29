В аварию попал троллейбус маршрута №7/ Фото: администрация Барнаула

Очередное ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в центре Барнаула — в результате аварии пострадали шесть человек.

Как сообщили в городской администрации, инцидент случился в 15:50 на проспекте Ленина в районе здания №99.

"Троллейбус, следовавший по маршруту №7, попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил наезд на препятствие (дерево). В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверо пассажиров доставлены на дообследование в городскую больницу №1, двоим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", — уточняют в мэрии.

Согласно предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением.

В муниципальном "Горэлектротрансе" совместно с ГИБДД по данному ДТП будет проведена проверка. Действиям водителя троллейбуса будет дана оценка.

Отметим, что в последнее время в Барнауле ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта не являются редкостью.