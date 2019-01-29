В аварию попал троллейбус маршрута №7 / Фото: администрация Барнаула; видео vk.com/barneos22
Очередное ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в центре Барнаула – в результате аварии пострадали шесть человек.
Как сообщили в городской администрации, инцидент случился в 15:50 на проспекте Ленина в районе здания №99.
"Троллейбус, следовавший по маршруту №7, попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил наезд на препятствие (дерево). В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверо пассажиров доставлены на дообследование в городскую больницу №1, двоим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", – уточняют в мэрии.
Согласно предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением.
В муниципальном "Горэлектротрансе" совместно с ГИБДД по данному ДТП будет проведена проверка. Действиям водителя троллейбуса будет дана оценка.
Отметим, что в последнее время в Барнауле ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта не являются редкостью.
Комментарии
Еще основание для того, что бы спилить все деревья
Ну да, чего мелочиться, сразу в детсад надо втюхаться
Точно. А то мешают тут деревья транспорту