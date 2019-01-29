Изысканный десерт из трех ингредиентов, бывает такое? Да! Сегодня наш кулинар Софья Корнишина предлагает приготовить нежный десерт, пришедший к нам из далекой Франции – безе. Кстати, вы знаете, что безе в переводе с французского означает "поцелуй"? Впрочем, это лакомство носит и множество других романтических имен – "испанский ветер", "французские меренги", "безе любви" и др.

Безе можно просто подать к чаю или кофе, шикарно украсить любой десерт или подать к столу со свежими фруктами и сливками.

Кто-то считает, что безе должны быть хрустящими и карамельными на вкус, кто-то предпочитает мягкие и даже тягучие внутри. В нашем видео – как раз второй вариант, очень напоминает текстуру Павловой. Но вы можете сделать их и хрустящими, если подержите в духовке чуть дольше.

А теперь подробное описание:

Безе

Время приготовления: 70 минут

Что потребуется?

2 яйца (вернее даже 2 белка)

125 г сахарной пудры

25 г фисташек (вес уже очищенных)

Ванильный сахар или экстракт, по желанию

Как готовить?

1. Белки отделите от желтков. Взбивайте белки на средней скорости, постепенно, примерно через 2 минуты начинайте всыпать сахарную пудру. Продолжайте взбивать, пока яичные белки не станут блестящими, однородными и не достигнут средних пиков (или "птичьих клювов"). Проверяем просто: опустите кончики пальцев в белки, а затем поднимите их. Белки должны висеть на ваших пальцах в виде крючков, напоминающих клюв орла).

2. Аккуратно переложите белки в кулинарный мешок (или, как вариант, целлофановый мешочек, надрезанный в углу, это можно сделать и без специальных насадок) и выдавливайте массу любой формой (кружочки, палочки и т.д.) Сверху, по желанию, можно покрыть безе тонким слоем сахарной пудры. Тогда после выпекания они окажутся покрытыми словно золотистыми шариками.

3. Фисташки очистите и нарубите мелко. Посыпьте ими каждое безе и отправляйте в разогретую до 100 градусов духовку на 45-65 минут. Все зависит от того, какой текстуры вы хотите достичь. 45 минут – хрустящее снаружи и тягучее внутри, 50-65 минут – хрустящие безе.

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.