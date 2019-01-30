Активисты популярного барнаульского сообщества "Шпиль" усомнились в честности голосования за благоустройство общественных территорий на сайте мэрии по программе "Формирование комфортной городской среды". Голосование пройдет на сайте администрации города до 7 февраля. Жители краевого центра до последнего момента не будут знать лидеров голосования. Таким образом организаторы хотят избежать искусственной накрутки голосов. При этом нет ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.

Это не устроило общественников: они не исключают, что предложенная городской администрацией модель опроса предполагает накрутку голосов, поэтому запустили собственное голосование.

"Важно: альтернативный опрос не заменяет тот, который размещен на сайте администрации, а создан скорее для контроля основного", — сообщают активисты на своих страничках в соцсетях.

Активисты считают, что для голосования можно было использовать систему авторизации через соцсети или портал Госуслуг, которые ограничивали бы пользователей в количестве голосов.

По утверждению активистов, в Барнауле в прошлом году проголосовало за территории 45 тысяч человек, а в соседнем Новосибирске только 5 тысяч. В связи с этим активисты "Шпиль" предлагают провести альтернативное и прозрачное голосование, чтобы потом его сравнить с официальным на сайте мэрии. Сейчас там лидирует набережная у Речного вокзала.

Голосование на сайте мэрии стартовало 25 января. В результате выберут три территории, которые будут благоустроены в 2019 году.

После того, как в результате голосования определятся лидеры, будут выполнены эскизные проекты, которые представят на рассмотрение Общественной комиссии. Затем разработают проектно-сметную документацию. К работам на территориях планируется приступить в июне.

По данным мэрии, финансирование программы в Барнауле в этом году составит порядка 300 млн рублей, а две трети выделенных средств планируется направить на ремонт 109 дворов. Среди территорий, заявленных в списке, есть, например, Обской бульвар, Мизюлинская роща, Демидовская площадь и другие.