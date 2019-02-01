Наш фуд-блогер Софья Корнишина продолжает радовать своими рецептами читателей ИА "Амител" .
В преддверии выходных она предлагает нам отправиться в Грузию. По крайней мере, как уверяет автор, именно в этой стране вы ощутите себя, едва вкусите это удивительно вкусное и очень сытное блюдо.
Грузинский салат – это полноценный обед или ужин. Питательным его делает щедрая порция адыгейского сыра и орехов. Благодаря ялтинскому луку грань сладости и остроты балансирует, а хрустящий лаваш делает финальный акцент. Этим салатом вы 100% поразите своих гостей.
Грузинский салат
- После приготовления вы получите 2 порции
Что потребуется?
- 2 мясистых помидора
- 2 средних огурца
- 1/2 болгарского перца
- 1 ялтинская луковица (красный лук)
- 100 г адыгейского сыра
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
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Для чипсов:
- 1 тонкий лаваш
- 1 ст.л. оливкового масла
- по 1/4 ч.л. сладкой паприки, кориандра и сушеного чеснока
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Для соуса:
- 20 г очищенных грецких орехов
- 1 зубчик чеснока
- 2 веточки петрушки
- 1/4 перчика чили (можно использовать сухую специю)
- 3 ст.л. соуса наршараб (куда же без гранатового соуса! Если в вашей кулинарной копилке еще нет этого соуса, смело берите его! Я добавляю его в маринады, салаты и т.д. Он изумителен и доступен)
- 1 ст.л. оливкового масла
Как готовить?
1. Готовим чипсы. Духовку разогреваем до 200°С. Лаваш нарезаем полосками, а затем треугольниками. Выкладываем в жаропрочную форму, высыпаем специи и вливаем масло, все хорошо перемешиваем и отправляем в духовку на 10 минут. Следите, чтобы чипсы не подгорели.
2. Помидоры нарезаем, огурцы – брусочками, перец – соломкой, лук – тонкими полукольцами. Сыр нарезаем прямоугольниками и отправляем на разогретую сковороду (заранее растопить на ней 1 ст.л. сливочного масла и 1 дольку чеснока) и подрумяниваем с двух сторон по ~40 секунд.
3. Для соуса измельчаем при помощи блендера все необходимые ингредиенты.
4. Смешиваем в салатнице овощи и листья петрушки. Добавляем заправку, сверху выкладываем еще теплый сыр и подаем с чипсами из лаваша.
Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.
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