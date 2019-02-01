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Рецепты от Софи: грузинский салат, который может заменить полноценный обед

, ИА "Амител"
Этим салатом вы 100% поразите своих близких и гостей

Наш фуд-блогер Софья Корнишина продолжает радовать своими рецептами читателей ИА "Амител" .

В преддверии выходных она предлагает нам отправиться в Грузию. По крайней мере, как уверяет автор, именно в этой стране вы ощутите себя, едва вкусите это удивительно вкусное и очень сытное блюдо.

Грузинский салат – это полноценный обед или ужин. Питательным его делает щедрая порция адыгейского сыра и орехов. Благодаря ялтинскому луку грань сладости и остроты балансирует, а хрустящий лаваш делает финальный акцент. Этим салатом вы 100% поразите своих гостей.

Грузинский салат

  • После приготовления вы получите 2 порции

Что потребуется?

  • 2 мясистых помидора
  • 2 средних огурца
  • 1/2 болгарского перца
  • 1 ялтинская луковица (красный лук)
  • 100 г адыгейского сыра
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока

  • Для чипсов:

  • 1 тонкий лаваш
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • по 1/4 ч.л. сладкой паприки, кориандра и сушеного чеснока

  • Для соуса:

  • 20 г очищенных грецких орехов
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 веточки петрушки
  • 1/4 перчика чили (можно использовать сухую специю)
  • 3 ст.л. соуса наршараб (куда же без гранатового соуса! Если в вашей кулинарной копилке еще нет этого соуса, смело берите его! Я добавляю его в маринады, салаты и т.д. Он изумителен и доступен)
  • 1 ст.л. оливкового масла

Как готовить?

1. Готовим чипсы. Духовку разогреваем до 200°С. Лаваш нарезаем полосками, а затем треугольниками. Выкладываем в жаропрочную форму, высыпаем специи и вливаем масло, все хорошо перемешиваем и отправляем в духовку на 10 минут. Следите, чтобы чипсы не подгорели.

2. Помидоры нарезаем, огурцы – брусочками, перец – соломкой, лук – тонкими полукольцами. Сыр нарезаем прямоугольниками и отправляем на разогретую сковороду (заранее растопить на ней 1 ст.л. сливочного масла и 1 дольку чеснока) и подрумяниваем с двух сторон по ~40 секунд.

3. Для соуса измельчаем при помощи блендера все необходимые ингредиенты.

4. Смешиваем в салатнице овощи и листья петрушки. Добавляем заправку, сверху выкладываем еще теплый сыр и подаем с чипсами из лаваша.

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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