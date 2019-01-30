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Порывистый ветер ожидается в Алтайском крае в среду, 30 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Погода днем будет морозной. "Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневная температура составят -12...-17 градусов, местами в предгорных районах -6...-11 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 8-13 метров.

В Барнауле будет без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -13...-15 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Напомним, что уже в четверг, 31 января, в регионе начнет резко холодать, а в ночь на 1 февраля в крае ожидаются 40-градусные морозы.