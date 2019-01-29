Водителя казнили в Китае за умышленный наезд на толпу

Осужденный Верховным народным судом КНР за убийство 15 человек Ян Цзаньюнь казнен в провинции Хунань, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агенство "Синьхуа".

Ян Цзаньюнь в сентябре 2018 года совершил умышленный наезд на толпу людей на своем Land Rover. Происшествие случилось на площади в уезде Хэндун города Хэнъян.

После Ян Цзаньюнь выскочил из машины с ножом и лопатой, нападая на всех, кто попадался ему на пути. В результате 43 человека были ранены, 15 погибли.

Согласно решению народного суда средней ступени города Хэнъян, Ян был приговорен к смертной казни. В приговоре его обвинили в создании угрозы общественной безопасности опасными способами.

Кроме того, виновного пожизненно лишили политических прав. Позже дело было передано в Верховный народный суд, который оставил приговор без изменений.