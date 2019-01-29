Бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), о котором сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи", — сообщили в пресс-службе.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что решение никак не повредит процессу полного восстановления организации.

Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших в Сочи, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 они завершили выступления.