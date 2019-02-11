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Общими усилиями вытащить край: интервью с экс-губернатором Александром Суриковым

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Известный политик рассказал, какой видит политическую ситуацию в крае и какое впечатление на него произвел новый губернатор края
Александр Суриков оценил политическую ситуацию в Алтайском крае / Фото: 4esnok.by

Александр Суриков оценил политическую ситуацию в Алтайском крае / Фото: 4esnok.by

Бывший губернатор Алтайского края (1996-2004 годы), в недавнем прошлом посол России в Белоруссии Александр Суриков после долгого отсутствия вернулся в край. Изменилось многое и в экономике, и в политике. Каким регион увидел его бывший глава и что бы изменил, стань снова губернатором, он рассказал в эфире радио Эхо Москвы Барнаул (69,11 УКВ). Беседовала Александра Черданцева.

"С ним приятно общаться"

Корреспондент: Александр Александрович, знакомы с новым губернатором Виктором Томенко?

Александр Суриков: Мы встречались несколько раз. Он производит хорошее впечатление. С ним приятно общаться, нормально ведет диалог, не обижается на критические высказывания. А его работу еще предстоит оценить, семь месяцев – слишком малый для этого срок. Хотя пожелания к правительству есть: надо быть более компетентными, знать ситуацию в мире, делать какие-то выводы, предлагать решения для развития региона. Нужна серьезная компетенция и управленческие навыки.

Корр.: Виктор Томенко – проявление тренда на омоложение губернаторского корпуса. Вы видите в этом только положительные моменты?

А.С.: Омоложение – это всегда положительно. Важно, чтобы управленческие кресла занимали люди компетентные. А то, что по телевидению показывают, как лидеры России со скал прыгают, – так это не серьезно. Кадры должны выращиваться на управлении.

Корр.: Вы в свое время были местным губернатором и после вас были местные. Евдокимов не в счет. А вот Томенко уже не местный. Имеет ли это какое-то значение для региона?

А.С.: Я нормально на это смотрю. Повторюсь, главное, чтобы у человека был серьезный управленческий опыт. И чтобы он мог выдавать серьезные решения на развитие. Откуда и как ты пришел – это вторично. Нужно, чтобы руководитель уважал и понимал нужды людей и умел с ними встречаться и разговаривать в любой ситуации.

Корр.: А то, что регионы страны сегодня часто становятся трамплином для политической карьеры?

А.С.: Должность в карьере любого управленца – всегда трамплин. Это нормально. Не исключаю, что все губернаторы России обкатываются для возможного назначения в вертикаль власти уже на уровне страны. Главное, вырастить себе замену и зарекомендовать ее в высших эшелонах власти. Вот этого в нашей стране часто не происходит.

"Полномочий у АКЗС почти нет"

Корр.: Как вы оцениваете политическую ситуацию в регионе?

А.С.: Я бы назвал ее околостабильной. Уж совсем стабильной считать нельзя, потому что уровень жизни населения в регионе четвертый год подряд ухудшается. Зарплата в крае почти самая низкая в РФ. А это формирует соответствующее настроение в обществе, и если не предпринимать серьезных мер по развитию региона, улучшению благосостояния населения, то оппозиция получит серьезное развитие. Это чревато сменой, как законодательной, так и исполнительной власти региона.

Корр.: В последние несколько лет кажется, что законодательная власть в регионе ослабла.

А.С.: Я этим несколько огорчен. Когда я был председателем краевого парламента, полномочий у законодательной власти было намного больше, чем теперь. Не знаю, когда они исчезли. По крайней мере, до 2010 года краевой законодатель согласовывал главе региона первого заместителя, четырех председателей комитетов, любую сделку с собственностью края дороже 500 минимальных зарплат. А сегодня баланс резко перетек в исполнительную власть и полномочий у АКЗС почти нет, в том числе, и по контролю над исполнительной властью. Это не очень хорошая ситуация.

Корр.: А если представить, что завтра возьмут и вернут в АКЗС хотя бы эти полномочия, что это изменит?

А.С.: Один ум хорошо, а обсуждение всех вопросов с учетом критических замечаний дает более четкое решение. Я работал главой региона и считаю, что так было правильно. Разве можно сказать, что край развивался пока вот такого обсуждения нет? Все решалось одним человеком, одним росчерком пера.

Корр.: В регионе есть настоящая оппозиция?

А.С.: Конечно есть, как и в России. Она есть в АКЗС. Начинает активизироваться и несистемная оппозиция.

Корр.: Есть ли социально-политическая опасность для региона в том, что на митинги несистемной оппозиции ходят подростки?

А.С.: Есть, и очень серьезная. И для региона, и для России. Подростки начали принимать участие в таких мероприятиях не просто так. Они смотрят на жизнь своих родителей, слышат, как жили старшие поколения, как учились, получали жилье. И у них складывается мнение, что их родители недополучают. И что они будут недополучать. Они начинают ерошиться. Если власть не сделает выводы, то это может перерасти в очень неприятные вещи. Посмотрите, что происходит в Венесуэле, Франции, Армении, там ведь несистемная оппозиция. И результаты этого могут быть очень неприятны для народа.

Я нормально отношусь к митингам. Даже несистемной оппозиции. Это все-таки волеизъявление части населения. Но надо это анализировать, предпринимать действия, чтобы активность масс снижалась, потому что она может привести к анархии, неуправляемым действиям.

Корр.: Долгое время Алтайский край считался "красным" регионом. Но сегодня позиции у КПРФ очень и очень скромные. Есть ли у партии реальное влияние на ситуацию в регионе, на избирателей?

А.С.: Конечно, влияние партии в регионе уменьшилось. Новые поколения руководителей компартии пока не блещут организаторскими способностями по росту популярности партии. Последние соцопросы показывают, что 66% россиян хотели бы жить как во времена Советского Союза, не как в СССР, но как во времена. То есть быть социально защищенными, как в то время. Это колоссальная база для усиления влияния и КПРФ, и власти, и других партий. А у КПРФ база есть, а действий нет.

"Пересмотрел бы баланс полномочий"

Корр.: Если бы вы сейчас стали губернатором, что бы вы сделали в первую очередь?

А.С.: Прежде всего, я передал бы часть полномочий в районные и городские органы власти. Они же ближе всего к народу, а полномочий их почти лишили. Также восстановил бы выборность глав городов и районов, люди должны выбирать власть. Пересмотрел бы баланс полномочий правительства и краевых депутатов. При мне было иначе: я знал, что если я "зарвусь", то меня поправят, причем сильно поправят. И относился к этому нормально, пытался со всеми выходить на разговор.

Попытался бы наладить диалог губернатора-единоросса с коллегами по партиям, чтобы общими усилиями вытащить край на новый уровень жизни и развитию экономики. В других партиях тоже есть умные люди.

Корр.: Чем будете заниматься в регионе?

А.С.: Я не собираюсь занимать какие-то должности. Думаю встречаться с людьми, кому смогу – помогу. Если власть пожелает, то помогу советом.

Корр.: Каким вы увидели край, когда вернулись?

А.С.: Я был несколько огорчен нынешним состоянием региона. Была ликвидирована вся крупная промышленность. Тракторный завод – это сталинградская битва в Рубцовске. С ликвидацией крупных системообразующих предприятий края упал уровень жизни населения. Вытоптаны кадры. Кто говорил против – тот чуть ли не в тюрьме сидит. Не понимаю, как можно было в угоду узкой категории бизнеса ставить вопрос существования всего региона. Те же рубки лесов в ленточных борах, это же грозит опустыниванию края.

Корр.: А что позитивного заметили?

А.С.: Развитие торговли. Это неплохо. Но покупательская способность населения очень низка. И формируется она не в торговле, а в крупных промышленных предприятиях, там высокая зарплата.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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