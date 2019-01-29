Среди купюр номиналом 2000 рублей стали все чаще появлятся фальшивые, пишут "Известия" со ссылкой на Центробанк.

Отмечается, что чаще всего деньги подделывают на цветном принтере. Несмотря на то, что новые деньги появились лишь в конце 2018 года, первые подделки стали встречаться уже во II квартале 2018-го, а к концу года их количество выросло.

"Появившись в обороте, банкнота номиналом 2000 рублей стала "теснить с рынка" предыдущую популярную купюру у фальшивомонетчиков — 1000 рублей", — сообщил директор по организации кассовой работы и инкассации Промсвязьбанка Сергей Чаленко.

По данным ЦБ, общая сумма фальшивых купюр составила 149,2 млн рублей. В 2017 году сумма "ущерба" была оценена в 152,3 млн. В Гознаке рассказали, что увеличение количества выявленных поддельных купюр номиналом 2000 рублей — следствие их постепенного вхождения в оборот в течение всего прошлого года.

99% выявленных в банках поддельных банкнот были выполнены способом струйной печати. Как отметили в ЦБ, преступники стараются имитировать наиболее проверяемые населением элементы: водяной знак и защитную нить.