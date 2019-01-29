Руслан Горринг назвал свое увольнение из Росгеологии подстроенным

Бывший заместитель генерального директора Росгеологии Руслан Горринг сообщил радиостанции "Говорит Москва", что его увольнение могли подстроить.

"Это пусть будет на совести этих людей. Вы спросите любого в компании, сколько я сделал для компании и сколько сил положил. Не смогли найти в работе коррупционного. Осталось залезть в личное пространство, в личное время и красиво упаковать", — сказал Горринг.

Скандальное видео, на котором Горринг матерится, играя в компьютерную игру PlayerUnknown’s Battlegrounds, и рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами, появилось в Сети 28 января.

После этого в Минприроды назвали поведение Горринга возмутительным и сообщили о его увольнении.

В Росгеологии увольнение подтвердили, однако заявили, что видео не содержит нарушений трудовых отношений и раскрытия коммерческой тайны.

В Минприроды также заявили, что в Росгеологии пройдет проверка финансово-хозяйственной деятельности.