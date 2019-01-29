Совет по культуре при Госдуме пополнили рэпер и видеоблогер

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) и видеоблогер Дмитрий Ларин войдут в состав экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя парламента Марию Воропаеву.

"Мы собираем заявки от всех желающих, кто мыслит себя в сфере культуры, занимается творчеством профессионально или непрофессионально. Из этих 60 человек мы соберем постоянный совет", – рассказала Воропаева, подтвердив, что заявки Птахи и Ларина уже одобрены.

Она отметила, что присоединиться могут не только певцы, рэперы, но, к примеру, и люди из театра или цирка.

По словам Воропаевой, совет будет рассматривать законопроекты в сфере культуры. "Конечно, тема, которая осталась у нас с круглого стола, это экспертиза предметов искусства, песен, кинофильмов на содержание запрещенной к распространению информации", – добавила Воропаева.

Она уточнила, что анкету кандидата в совет можно найти в группах парламента в соцсетях. Заявки принимаются до 1 февраля.