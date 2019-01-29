Вторник, 29 Январь, 23:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,34
€ 75,88
229564
Обь
-1см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Волна сообщений о минировании в Барнауле Мусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Жительница Саратова умерла после укола в поликлинике

, ИА "Амител"
Причину смерти можно будет назвать только после проведения судебно-медицинского исследования
Возможной причиной смерти называют анафилактический шок после укола / Фото: 1cardiolog.ru

Возможной причиной смерти называют анафилактический шок после укола / Фото: 1cardiolog.ru

Во вторник утром, 29 января, в саратовской поликлинике № 16 умерла пациентка, сообщает "Саратов 24".

Отмечается, что медсестра в процедурном кабинете сделала женщине укол, после чего пациентке стало плохо. Вызвали скорую помощь, сотрудники поликлиники тем временем пытались помочь собственными силами.

Несмотря на все усилия, женщина умерла. Предварительной причиной ее смерти называют анафилактический шок.

"Министерством здравоохранения области проводятся проверочные мероприятия, во время которых будут установлены все причины произошедшего", – сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

Он также отметил, что причину смерти можно будет назвать только после проведения судебно-медицинского исследования.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
22:53
Зарплаты избивавших жен россиян предложили полгода перечислять их жертвам 0
22:38
Похититель картины Куинджи арестован судом на два месяца 0
22:26
Главный силач России попал в больницу из-за аппендицита 0
21:54
Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией: "Люди устали от войны" 0
21:33
Офис микрозаймов ограбили в Барнауле при помощи ножа 0
21:19
Самолет экстренно сел в Сочи из-за избиения пассажиром стюардессы 0
20:56
Жительница Саратова умерла после укола в поликлинике 0
20:25
Совет по культуре при Госдуме пополнили рэпер и видеоблогер 0
19:52
Руслан Горринг назвал свое увольнение из "Росгеологии" подстроенным 0
19:38
Фальшивомонетчики научились подделывать новенькие купюры номиналом 2000 рублей 0
19:08
Коротко о главном: "минирование" школ, банковские страсти и сетевой "экстремизм"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 января
18:51
Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг 0
18:31
Водителя казнили в Китае за умышленный наезд на толпу 0
18:08
Опубликовано видео с места ДТП с участием троллейбуса и барнаульского тополя 1
17:50
Дознавателю алтайской полиции дали условный срок за фальсификацию доказательств 2
17:41
Грабители бийского магазина скрылись с места преступления на такси 1
17:34
Техосмотр личных автомобилей предложили отменить в Госдуме 4
17:30
Рецепты от Sofi: французский "поцелуй" или изысканные безе на вашем столе 0
17:21
Скрасить рабочие будни: куда сходить в Барнауле среди недели 0
17:15
Стало известно, кто "заставил" чистить чиновника снег в центре Барнаула 1
17:03
Замглавы Росгеологии уволили после скандального видео с удивительными историями 4
16:58
Троллейбус врезался в дерево в центре Барнаула: пострадали шесть человек 4
16:52
ФАС может получить доступ к банковской тайне россиян 2
16:41
Сибирячка Машани после песен про Путина и санкции сняла аниме-клип 1
16:33
Чучело краснокнижной совы нашли в кабинете чиновника Минэкологии 20
16:22
Другой батюшка: священник выходит очищать от снега московские улицы 5
16:11
Экс-главу отдела полиции в Барнауле судят за нарушение тайны переговоров 1
16:01
Мужчина чистил крышу в центре Барнаула и разбился насмерть 1
15:52
Минтруд предложил лишить офисных работников бесплатных медосмотров 18
15:40
Источник: крупный банк на Алтае может оказаться в центре криминального скандала 10
15:32
Какие звезды приедут в Барнаул в феврале 12
15:24
Украинский депутат, толкнувший Скабееву, ответил Кадырову вопросом 19
15:12
Авто оказалось на аллее посреди проспекта Ленина в результате ДТП в Барнауле 4
15:01
Бурятских школьников заставляли сидеть в противогазах за опоздание на ОБЖ 7
14:54
Никакой платной рыбалки: что изменится в законе о рыболовстве 4
14:41
Месяц остался у жителей Алтая на раскрытие иностранных счетов и имущества 2
14:32
Пенсионный возраст понизят на 5 лет в Италии 20
14:21
Фура и легковушка столкнулись в Барнауле: движение блокировано 0
14:12
Виктор Томенко предложил писателю Шаргунову помочь с юбилеем Шукшина 1
14:02
Делегацию из РФ отправили на последний ряд на годовщине освобождения Освенцима 7
13:51
Алтайская пенсионерка лишилась денег, сообщив номер карты в соцсети 2
13:44
Депутаты настаивают на ограничении рубок в ленточных борах Алтайского края 2
13:34
Ветераны Великой Отечественной войны получат дрова бесплатно 6
13:33
Россияне больше всего тратились в аптеках на обезболивающие и пластыри 0
13:22
Барнаульский зоопарк пополнил новый питомец с "шикарным именем" 0
13:19
Автобус в Барнауле угодил под тепловоз на проспекте Калинина 1
13:14
Россиянам пообещали неминуемый рост зарплат на 4% в 2019 году 9
13:05
"Ну это же Алтай – нищий край": на НТВ обсудили скандальную фразу Четошниковой 27
12:51
Сообщения о бомбах в школах Барнаула: кто занимается поиском злобных анонимов 7
12:41
США создаст "суперпушку", которая будет стрелять на 1600 километров 0
12:33
Пятизвездочный отель и акватермальный комплекс хотят построить в "Белокурихе-2" 0
12:24
Роботы, дроны, конструкторы: в Барнауле прошел финал Детского научного конкурса 1
12:11
Особенного подростка-инвалида жестоко избили толпой в Горном Алтае 12
12:03
Беспилотные аэротакси уже через 10 лет будут развозить по воздуху россиян 9
11:52
Следком выяснит, почему жителя Алтая лечили от ОРЗ, а он умер от пневмонии 4
11:40
Автобусы сообщением Барнаул – Бишкек возобновят работу с 6 февраля 3
11:32
Форум "АТР" под кураторством Четошниковой сменит название, формат и гостей 15
11:22
Первый национальный парк в Алтайском крае займет 160 тысяч гектаров 0
11:15
Ученые АлтГТУ создали новые полимерные материалы 5
11:14
Сигареты в России собираются продавать только в одной торговой спецсети 22
11:02
Новым управляющим Алтайским отделением "Сбербанка" назначен выпускник "политеха" 2
10:51
ХК "Алтай" пропустил 8 шайб от "Ростова" в Барнауле 3
10:48
Улицы Рубцовска завалило "черным снегом" 14
10:22
Кипяток с потолка в сибирской школе ошпарил лицо учителю во время урока 0
10:12
Бизнесмен в Барнауле идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 27 млн руб. 3
10:03
МВД занялось неуклюжим похищением невесты, которую два раза роняли на асфальт 7
09:48
Количество безработных в России увеличилось на 3,2% за неделю 3
09:31
Авария в спальном районе Барнаула временно блокировала движение 4
09:21
Бийчанина судят за убийство старого знакомого из-за школьных обид 1
09:12
Россиян предложили штрафовать, чтобы освободить от штрафов "Газпром" 9
09:03
"Алтайэнергосбыт" рассказал, как не переплачивать за электроэнергию 1
08:52
Российский эксперт: десять "Сарматов" уничтожат все население США 40
08:43
Некоторых россиян предложили не наказывать за "вынужденную коррупцию" 15
08:32
Подросток, почти сгоревший заживо в Москве, умер в больнице 6
08:21
"Лидеры России": как проходил отбор, на что можно потратить грант 1
08:14
Рок-группа "ДДТ" даст долгожданный концерт в Барнауле 0
08:06
Молодой отец: фото 49-летнего Дмитрия Маликова, его жены и детей 2
07:51
Как в Петр Полукорм молились святому апостолу и просили хороший урожай 0
07:50
Дом с огромным семиметровым холлом продают в Барнауле за 15,2 млн рублей 11
07:34
Хорошая одежда по цене ниже 50 рублей: где найти выгоду с добрыми намерениями 0
07:22
Голливудская блондинка: лучшие фото прекрасной Хизер Грэм 1
07:15
"Алита", наркокурьер и драконы: что смотреть в кино в феврале 1
07:03
"Не молчать": "экстремист" Маркин о том, почему не покинет Россию, как Мотузная 26
07:00
"Не мешайте людям сходить с ума": острые и всегда актуальные афоризмы Чехова 3
06:48
Кто должен убирать в Барнауле снег и куда жаловаться, если это делают плохо 3
06:32
Самые необычные отечественные автомобили, о которых мало кто знает 6
06:17
Алтайский край "возвращается к жизни" после ночи под -40 градусов 0
06:01
Не нужны социальные потрясения: власти о перспективе ужесточения рубок в лесах 5
05:57
Рогозин создал и возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам 2
04:47
Предельную сумму долга и ставку по потребительским кредитам россиян ограничили 2
03:10
Украинский эксперт пришел к выводу, что россиян не существует 4
02:25
Россия в 2018 году продала оружия на 15 млрд долларов 6
01:24
Ученые ожидают роста числа влияющих на Землю солнечных вспышек 0
00:14
Ученые измерят уровень радиации Луны при помощи женских манекенов 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.