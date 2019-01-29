Президент Украины Петр Порошенко на форуме в Киеве, трансляцию которого вели украинские телеканалы, заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, сообщает РИА "Новости".
"Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда России", – сказал Порошенко.
По его словам, тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего.
Ранее Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Выборы назначены на 31 марта, кампания стартовала 31 декабря.
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