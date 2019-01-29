Похититель картины Куинджи арестован судом на два месяца

Таганский суд Москвы на 1 месяц и 26 дней арестовал Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщает телеканал "360".

В ходе заседания следователь отметил, что пока не удалось установить всех соучастников Чуприкова. Он не уточнил, сколько именно человек могли помогать.

Защита на заседании запросила для Чуприкова меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвоката, обвиняемый живет в квартире матери с женой и маленьким ребенком. Сам Чуприков добавил, что в случае принятия такого решения он был бы "крайне признателен" суду.

На заседании Чуприков отказался комментировать обвинение, которое выдвинули в его сторону. Он сослался на 51 статью Конституции. По той же причине он отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он обвинение обоснованным.

Кража произошла в воскресенье, 27 января. В этот день один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены и унес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Очевидцы решили, что злоумышленник – работник музея, поэтому не стали ему мешать. Преступление попало в объективы камеры видеонаблюдения.

Чуприкова обнаружили в селе Заречье Московской области. Мужчина указал, где спрятал похищенное. Картину Куинджи уже осмотрели эксперты, обнаружив только незначительные потертости на поверхности полотна.