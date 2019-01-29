Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает перечислять женам, пострадавшим от семейного насилия некриминального характера, зарплаты избивавших их мужей, сообщает "Интерфакс".

"В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась его деньгами", – рассказала Москалькова.

Также она сообщила, что считает необходимым принятие в России закона о противодействии домашнему насилию.

Она напомнила, что ранее вносила на рассмотрение Госдумы такой законопроект, но он был отклонен.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.