Февраль в Алтайском крае начнется с сильных морозов – на регион вновь надвигаются 40-градусные холода.

Согласно данным алтайского Гидрометцентра, резко холодать начнет уже в четверг, 31 января, а в ночь на пятницу температура в крае составит -29…-34 градуса, а местами в северных районах будет до -35…-40 градусов.

Днем 1 февраля будет -26…-31 градус, в предгорных районах -19…-24 градуса. Осадков не ожидается. Однако прогнозируется порывистый ветер 2-7 метров в секунду с усилением до 14 метров.

Выходные, согласно предварительным данным, тоже выдастся очень холодными – ночью будет около -35 градусов, днем около -30 градусов.

По информации сайта gismeteo, вся следующая рабочая неделя тоже не принесет тепла, а местами в ночное время опять прогнозируются 40-градусные морозы.