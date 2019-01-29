Видео с крупным и красивым котом, наряженным в жилетик и рубашку с желтым бантиком, покоряет пользователей соцсетей.

В комментариях люди предполагают, что кот что-то хочет сказать своему хозяину, возможно даже матом.

Появилась даже предположительная версия фразы кота: "А я (тля), блин, такой никакой никакой (нафиг). А они на и говорят (пофиг), а они на... ммммм...".

Появилась версия, что кот немного выпил с друзьями и всю ночь провел в отделе полиции, о чем, собственно, и пытается рассказать.

Также комментаторы предлагают фразу кота наложить на видео с людьми разных профессий. Например, на прораба, орущего на стройке. Якобы, никто даже и не заметит разницы.