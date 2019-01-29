Во Владивостоке врачи ГКБ № 2 приняли годовалую девочку, которая отравилась гашишным маслом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

О ребенке возрастом 1,2 года, поступившем в больницу с диагнозом "отравление наркотическим веществом", в полицию заявили медики. Девочка живет с родителями и старшим братом.

В день происшествия в квартире были гости. "Во время распития слабоалкогольных напитков компания решила употребить наркотическое вещество растительного происхождения, которое принес один из приглашенных", — говорится в сообщении ведомства.

Мать, вернувшаяся с балкона, заметила, что ее ребенок держит в руках пакет из-под гашишного масла. Через некоторое время девочка почувствовала себя плохо, и женщина вызвала ей скорую помощь.

Родители были направлены на медицинское освидетельствование, которое выявило в крови матери следы марихуаны. Приехавшая на место происшествия полиция не обнаружила в квартире наркотики.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с супругами профилактическую беседу. В отношении матери двоих детей составлены административные протоколы. Старший ребенок в настоящий момент находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Информацию о случившемся направили в отдел опеки и попечительства, а также в соцзащиту и комиссию по делам несовершеннолетних.