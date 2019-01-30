Рост цен на бензин остановился в Алтайском крае после удорожания, которое было связано с увеличением ставки НДС.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, к 27 января средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе составила 41 рубль за литр.

Что касается средней цены на АИ-95, то она равна 42,87 рубля.

Отметим, что до этого в регионе 92-й бензин прибавил 65 копеек за литр, а 95-й – сразу 70 копеек.

Дальнейшего удорожания топлива в нашем регионе, как полагают эксперты, следует ждать весной.

Пока что, судя по данным из других регионов страны, цены на горючее притормозили свой рост в большинстве субъектов РФ.