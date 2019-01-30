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Поставили на "паузу": рост цен на бензин остановился в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ситуация на розничном рынке топлива в регионе временно стабилизировалась
Теперь в регионе прогнозируют весенний рост цен на топливо/ Фото: news.ru

Теперь в регионе прогнозируют весенний рост цен на топливо/ Фото: news.ru

Рост цен на бензин остановился в Алтайском крае после удорожания, которое было связано с увеличением ставки НДС.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, к 27 января средняя стоимость бензина АИ-92 в регионе составила 41 рубль за литр.

Что касается средней цены на АИ-95, то она равна 42,87 рубля.

Отметим, что до этого в регионе 92-й бензин прибавил 65 копеек за литр, а 95-й – сразу 70 копеек.

Дальнейшего удорожания топлива в нашем регионе, как полагают эксперты, следует ждать весной.

Пока что, судя по данным из других регионов страны, цены на горючее притормозили свой рост в большинстве субъектов РФ.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.01.2019 08:07
- гость -

Повысили цену, а затем перестали повышать. Каждый день, что-ли повышать?!Оригинально!

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