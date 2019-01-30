Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 250 квадратных метров продают рядом с парком "Изумрудный" в Барнауле за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на втором уровне пятиэтажного кирпичного дома по улице Ленской.

В квартире выполнен дорогой и качественный ремонт. Дом находится на охраняемой территории. Из окон открывается вид на парк.

Автор объявления подчеркивает, что при продаже жилья в квартире остается вся мебель.