Ученые обвинили российские вулканы в ухудшении климата Земли

Интернациональная группа ученых заявила, что извержения вулканов в Северном полушарии, в том числе и на территории России, негативно повлияли на климат планеты, сообщает телеканал "360" со ссылкой на EurekAlert.

Исследователи проанализировали ледяные керны, содержащие серу. В результатах опытов утверждается, что за последние 1250 лет извержения вулканов сильно охладили атмосферу.

Ученые подчеркнули, что температура атмосферы значительно понижается, когда вулканы выбрасывают газы и серу в стратосферу, на высоту 10-15 километров.

Аэрозольная дымка, возникающая при этом, может продержаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Она отражает в космос солнечную радиацию, что снижает среднегодовую температуру.