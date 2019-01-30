Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала фотоколлаж, который украшал зал на форуме в Киеве 29 января, где президент Украины Петр Порошенко объявил о решении идти на второй срок.

На плакате изображены Порошенко и президент России Владимир Путин с надписью на украинском языке "Либо Порошенко либо Путин".

"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что Порошенко пойдет на выборы самовыдвиженцем. Во время своего выступления он заявил о необходимости достичь "холодного мира" с Россией. Захарова прокомментировала и эти слова, подчеркнув, что у Порошенко "был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений". Однако, как подметила дипломат, для украинского президента характерно "давать пустые обещания, не выполнив предыдущие".​