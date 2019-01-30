Подправленные Росстатом данные по строительству объяснили уточнением

Пересмотр Росстатом в позитивную сторону данных по строительству за 2018 году связан с уточнением статистики по стройке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯМАО), пишут "Ведомости" со ссылкой на пояснения Минэкономразвития.

На прошлой неделе Росстат изменил оценку роста строительных работ. Если ранее за 11 месяцев 2018 года динамика оценивалась в 0,5% год к году, то, по уточненным данным за тот же период, стройка резко выросла сразу на 5,7%, а в целом за год – на 5,3%.

Такая корректировка, в свою очередь, не только повысила оценку экономического роста страны, но и в целом ускорила рост экономики России.

Минэкономразвития отмечает, что такое большое расхождение статистических данных по строительству наблюдалось в ЯМАО, где строительные работы за девять месяцев 2018 года оценивались в 97 млрд рублей, в то время как инвестиции в здания и сооружения – 592 млрд рублей.

При пересмотре статистики данное расхождение, составляющее около 6% от совокупного объема строительных работ, было устранено, указывает Минэкономразвития.

Крупнейшей стройкой на Ямале в 2018 году стало завершение последней линии завода "Новатэка" по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Общая стоимость проекта – около $27 млрд.

Обновленные данные Росстата по строительству объясняют и обнаруженный рост инвестиций. Статистическое ведомство зафиксировало увеличение инвестиций в основной капитал в III квартале прошлого года на 5,2% год к году, в то время как Минэкономразвития прогнозировало рост лишь на 1,8-2,3%. После пересмотра данных по строительству Минэкономразвития повысило оценку экономического роста за 2018 года с 1,8% до 2%.