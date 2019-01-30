Аукцион по продаже квартала 2037 состоялся в Барнауле

В Барнауле во вторник, 29 января, состоялся аукцион по продаже квартала 2037 — земельного участка, расположенного неподалеку от "старого" гипермаркета "Лента", сообщает "Недвижимость Алтай".

Победителем торгов признана компания "Адалин-Строй", предложившая 150 млн рублей за участок в 5,6 га. Начальная стоимость лота была установлена в размере 115 млн рублей. Конкурентом "Адалин-Строя" была компания "Союз".

Согласно протоколу, срок аренды участка — 5 лет, а в течение 10 лет застройщик обязан полностью его освоить.

Сам квартал расположен в уже развитом микрорайоне с хорошими транспортными связями и сетями коммуникаций. Он окружен новыми крупными спортивными, образовательными и торговыми объектами.

Отмечается, что для "Адалин-Строя" это будет первый опыт квартальной застройки. Ранее компания работала только с точечными проектами в центре города и занималась возведением коттеджного поселка "Гринвуд" на Змеиногорском тракте.