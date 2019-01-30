Министерство юстиции разъяснило, как следует понимать фразу "коррупционными действиями, совершенными при обстоятельствах непреодолимой силы", и привело примеры таких ситуаций, передает ТАСС.

Приводится в пример запрет для госслужащих на владение активами за рубежом, на открытие и хранение счетов в иностранных банках и пользование иностранными финансовыми инструментами. Вполне может выясниться, что такое нарушение возникло после неожиданной и недавней смерти какого-нибудь дальнего родственника госслужащего. Тогда госслужащий не по собственной воле становится наследником всего богатства. А избавиться от наследства в сжатые сроки не получилось — буквально позавчера все получено, а сегодня это выяснили контролирующие органы. Чтобы произвести отчуждение имущества необходимо выехать за границу в определенную страну. Однако если человек находится в больнице, или занят на работе или даже внесен в санкционный список в этой стране, то такие обстоятельства относятся к категории "непреодолимой силы".

Уведомление о разработке закона, по которому нарушение антикоррупционного законодательства из-за обстоятельств "непреодолимой силы" не будет считаться правонарушением, было опубликовано ранее на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Что имелось в виду, понятно не было.

Теперь же Минюст пояснил, что в определенных обстоятельствах соблюдение требований о предотвращении конфликта интересов, предъявляемое законом, "невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения".

В качестве примера привели моногорода, закрытые административно-территориальные образования и отдельные районы Крайнего Севера, которые "характеризуются отдаленностью, малочисленностью и тому подобное".

Помимо этого, бывшие члены семей госслужащих "не всегда соглашаются" сообщить ​сведения о доходах и расходах общих детей. Также имеются случаи, когда несоблюдение антикоррупционных запретов, ограничений, требований и неисполнение обязанностей связано с длительным тяжелым заболеванием.

Сам проект нового закона будет опубликован позднее, с учетом поступивших по результатам его общественного обсуждения предложений.