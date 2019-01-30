Изнасилованная дознавательница потребовала 100 млн рублей компенсации

23-летняя дознавательница из Уфы, которая обвинила трех высокопоставленных полицейских в групповом изнасиловании, потребовала от них 100 миллионов рублей в качестве моральной компенсации, пишет местная "Комсомольская правда" со ссылкой на свой источник.

"Со всех трех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории", — рассказал источник издания.

Сам скандал случился в октябре 2018 года, когда молодая дознавательница сообщила о групповом изнасиловании, в котором принимали участие ее коллеги. Выяснилось, что она и еще одна женщина участвовали в гулянке на рабочем месте вместе с Эдуардом Матвеевым (бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району), Павлом Яромчуком (бывший начальник миграционного отдела МВД по Уфимскому району) и Салаватом Галиевым (бывший начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району).

После обвиненные полицейские были уволены с работы и арестованы. В декабре суд продлил срок их содержания под стражей на два месяца.

Уволена была и сама дознавательница. В качестве причины указывалось — совершение поступка, порочащего честь полицейского. Имелось в виду распитие спиртного на рабочем месте.

Адвокаты потерпевшей утверждают, что причиной изнасилования стала ссора. Другая же участница попойки рассказала, что нетрезвая дознавательница вела себя вызывающе по отношению к коллегам.

Ранее защита опровергла информацию о том, что женщина собирается потребовать со своих обидчиков 30 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.