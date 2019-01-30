Фото: администрация Барнаула

Серьезная коммунальная авария произошла на улице Малахова в Барнауле в разгар морозов – участок дороги залило водой, а многие дома лишены водоснабжения.

Как сообщили в горадминистрации, под ограничение водоснабжения попали жители Индустриального района города. Сейчас специалисты водоканала ведут работы по устранению повреждения на водоводе Д-800 миллиметров.

"Ограничена подача воды, зона отключения – район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова", – уточняют в мэрии.

Кроме того, из-за выхода воды на поверхность ограничено движение транспорта по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.

Отметим также, что еще одна коммунальная авария произошла в поселке Южном, где без тепла и горячей воды остались 224 жилых дома.