Фото: администрация Барнаула
Серьезная коммунальная авария произошла на улице Малахова в Барнауле в разгар морозов – участок дороги залило водой, а многие дома лишены водоснабжения.
Как сообщили в горадминистрации, под ограничение водоснабжения попали жители Индустриального района города. Сейчас специалисты водоканала ведут работы по устранению повреждения на водоводе Д-800 миллиметров.
"Ограничена подача воды, зона отключения – район, ограниченный улицами: Попова, Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский пр-д, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова", – уточняют в мэрии.
Кроме того, из-за выхода воды на поверхность ограничено движение транспорта по улице Малахова от Павловского тракта до улицы Взлетная.
Отметим также, что еще одна коммунальная авария произошла в поселке Южном, где без тепла и горячей воды остались 224 жилых дома.
Комментарии
можно до весны каток оставить
Скоро открытие нового катка!!!
Нормально так. Никто не виноват. Прокурорские, хватит уже пить, очнитесь!
100 процентная оплата коммунальных услуг с двухразовой ежегодной индексацией не предусматривает такие аварии если не было злоупотреблений.
а нахрена тогда всякие оприсовки шмапресовки делают и прочие испытания отключая горячую воду на два раза в год почти по месяцу??!?!?!?!?!?!
30.01.2019 08:29
- гость -
Информация для размышления. Износ сетей составляет туеву хучу процентов. С каждым годом они будут рваться всё больше и больше. Мы живем при капитализме и никто в своем уме не будет вбухивать деньги в замену изношенного оборудования. Они сливки поснимают, а потом упакуют чемоданы, объявят себя банкротом и свалят в какую-нибудь гейропу. А вы останетесь у остывающих батарей в -35. Думайте сами!
А это деверсию напоминает. Опресовку сделали с малым давлением, сейчас везде по городу рвет трубы и уже открыто говорят, давайте увеличим тарифа в 2 раза и мы вложимся в ремонт тепло и водо сетей...
если не было злоупотреблений.
злоупотреблений не было - были обстоятельства непреодолимой силы...
30.01.2019 08:42
месный
а нахрена тогда всякие оприсовки шмапресовки делают
дык порвало не тепловые сети, а трубопровод холодной воды...
а месному лишь бы поорать зачем читать что там прорвало
По телеку говорили- нужен прорыв! Не гундите, получите, распишитесь...
У меня только один вопрос- сколько времени будут устранять аварию? Когда воду дадут?
30.01.2019 09:13
Сидим без вод
не сидите. бегом в магазины за бутылями пятилитровыми. а то прощелкаете клювом и будете снег топить чтоб чая попить)
прорывы по всей стране, как и обещал нац.лидер, а он человек слова
Питьевая дома есть, с запасом, у нас маленький ребенок. А вот для всего остального..
а что бы быстрее дали воду все сидящие дома собрались и пошли на устранение аварии
однако, как легко ввести в панику полгорода...
То есть тарифы поднимают под вой, что нет денех на замену изношенных сетей, и в итоге ничего не меняют... Что и требовалось доказать.