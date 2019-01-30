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Заторы в восемь баллов образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 30 января. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались пересечения Павловского тракта с улицами Попова и Малахова, а также отрезок улицы Власихинской. Скорость движения здесь составляет от 2 до 10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на пересечениях улицы Северо-Западной с проспектом Ленина, Матросова – Меланжевая, Малахова – Антона Петрова, а также на отрезках улиц Георгиева, Сухэ-Батора, Союза Республик, Челюскинцев, Гоголя, Молодежной.

Отмечается, что на кольцевом перекрестке Малахова – Павловский тракт ведутся ремонтные работы. Ранее на этом же участке произошла коммунальная авария. В связи с этим по улице Малахова ограничили движение.