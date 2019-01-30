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В России весной появится новый телеканал "Победа"

, ИА "Амител"
В эфире будут транслироваться кадры, расследования и воспоминания о событиях военных лет

Фото: smolnarod.ru

Созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году, телеканал "Победа" появится в российском эфире весной 2019 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС).

Уточняется, что Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации 24 декабря. "Телеканал "Победа" будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что за минувшие годы ТВ и кинематограф создали множество контента о событиях Великой Отечественной войны, также существуют документы, которые лишь сейчас становятся доступны широкой аудитории. "На основании этих уникальных материалов будет предпринята попытка реконструкции реальных событий, например, тех, которые день за днем происходили в Ставке Верховного Главнокомандования. Вновь открытые кадры, расследования и воспоминания дают возможность создать максимально объемную картину Великой Отечественной войны", — рассказал источник агентства.

В ПКВС отметили, что ежегодно увеличивается число участников акции "Бессмертный полк", "которая уже стала поистине народной". "Каждый, кто выходит на улицы страны 9 мая, несет с собой частичку своей семейной истории. Мы создаем телеканал "Победа" в том числе для того, чтобы дать возможность этим историям попасть на экран, остаться в документальной летописи", — подчеркнули в пресс-службе.

Гендиректор сети Алексей Ефимов выразил уверенность, что спрос на военные истории есть — об этом говорит успех выходящих в прокат лент, а также рейтинги программ соответствующей тематики на федеральных каналах. В ПКВС не сомневаются в успехе нового проекта и его востребованности, как у россиян в возрасте, так и у молодого поколения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2019 09:15
- гость -

"Звезда" уже не вывозит?

0  0
30.01.2019 09:17
гость

победобесие шагает по стране

0  0
30.01.2019 09:23
121

когда бедность и цены победим?

0  0
30.01.2019 09:25
- гость -

народ переклинивает. То на почве христианства, то по "патриотизму"... Когда уже канал "Путин" появится?

0  0
30.01.2019 09:29
121

та то не народ переклинивает... то охреневшие морды говыном потчуют, лишь бы стадо молчало.

0  0
30.01.2019 09:35
Ируся

Госдума одобрила в первом чтении отправку срочников в Сирию и другие горячие точки.

Будут вести с передовой показывать.

0  0
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