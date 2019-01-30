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Созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году, телеканал "Победа" появится в российском эфире весной 2019 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Первый канал. Всемирная сеть" (ПКВС).

Уточняется, что Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации 24 декабря. "Телеканал "Победа" будет доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории всей РФ с весны 2019 года", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Отмечается, что за минувшие годы ТВ и кинематограф создали множество контента о событиях Великой Отечественной войны, также существуют документы, которые лишь сейчас становятся доступны широкой аудитории. "На основании этих уникальных материалов будет предпринята попытка реконструкции реальных событий, например, тех, которые день за днем происходили в Ставке Верховного Главнокомандования. Вновь открытые кадры, расследования и воспоминания дают возможность создать максимально объемную картину Великой Отечественной войны", — рассказал источник агентства.

В ПКВС отметили, что ежегодно увеличивается число участников акции "Бессмертный полк", "которая уже стала поистине народной". "Каждый, кто выходит на улицы страны 9 мая, несет с собой частичку своей семейной истории. Мы создаем телеканал "Победа" в том числе для того, чтобы дать возможность этим историям попасть на экран, остаться в документальной летописи", — подчеркнули в пресс-службе.

Гендиректор сети Алексей Ефимов выразил уверенность, что спрос на военные истории есть — об этом говорит успех выходящих в прокат лент, а также рейтинги программ соответствующей тематики на федеральных каналах. В ПКВС не сомневаются в успехе нового проекта и его востребованности, как у россиян в возрасте, так и у молодого поколения.