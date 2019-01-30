Четыре перекрестка в Барнауле временно останутся без работающих светофоров в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, 30 января с 09:00 и до 14:00 отключили светофорные объекты на следующих участках улично-дорожной сети:

пересечение проспекта Ленина с улицей Партизанской (с 09:00 до 14:00);

пересечение проспекта Ленина с улицей Интернациональной (с 09:00 до 14:00);

пересечение проспекта Ленина с улицей Анатолия (с 09:00 до 14:00).

Кроме того, с 14:00 до 15:00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Солнечная Поляна с улицей Энтузиастов.