Пенсионер до смерти забил возлюбленную соседку в Алтайском крае

Житель Бийского района предстал перед судом по обвинению в нанесении смертельных травм своей 59-летней соседке, с которой он встречался, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, 31 марта 2018 года 67-летний мужчина в нетрезвом виде находился в гостях у возлюбленной.

На почве внезапно возникнувшей неприязни он жестоко избил хозяйку дома руками, ногами и попавшимися под руку предметами. Он нанес не менее 35 ударов, в том числе 29 по телу и 6 по голове и шее.

От полученной черепно-мозговой травмы селянка скончалась в больнице спустя несколько дней.

Впервые в Алтайском крае суд с участием присяжных заседателей рассматривал уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подсудимый занял активную защитную позицию, утверждая, что соседка получила смертельную травму без его участия, неудачно упав. В ее увечьях он обвинял других лиц, заявив, что не причастен к гибели знакомой.

Однако присяжные сочли доказательства следователей достаточными для вынесения обвинительного приговора. Пенсионеру назначено наказание в виде 6 лет исправительной колонии строгого режима.