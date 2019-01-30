Среда, 30 Январь, 09:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,34
€ 75,88
227974
Обь
-4см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий после дисквалификации бой осенью

, ИА "Амител"
Российского бойца дисквалифицировали на девять месяцев

Фото: dsector.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сможет провести первый бой после дисквалификации не раньше грядущей осени. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на менеджера бойца Ризвана Магомедова.

Напомним, накануне, 29 января, Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором. Срок дисквалификации, отсчитывающейся с 6 октября прошлого года, можно было сократить на три месяца, согласившись поучаствовать в социальной рекламе, однако Нурмагомедов ответил отказом. Также участвовавших в потасовке бойцов Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова дисквалифицировали на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждого.

"Хабиб вернется примерно в то же время, что и Зубайра Тухугов с Абубакаром Нурмагомедовым. Не раньше", — заявил менеджер бойца.

Напомним, Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в ночь на 7 октября 2018, одержав победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:49
Пенсионер до смерти забил возлюбленную соседку в Алтайском крае 0
09:32
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий после дисквалификации бой осенью 0
09:23
Светофоры на четырех перекрестках отключают в Барнауле 0
09:14
В России весной появится новый телеканал "Победа" 6
09:01
Трактор под водой на полколеса: улицу Малахова спасают от потопа в Барнауле 12
08:48
Барнаул "сковали" восьмибалльные пробки утром 30 января 0
08:33
Король комедии: 5 малоизвестных фильмов режиссера Леонида Гайдая 0
08:22
Проказа: интересные факты о тяжелом, но излечимом заболевании 4
08:17
Улицу Малахова в Барнауле залило из-за порыва сети, десятки домов без воды 18
08:16
Барнаульский поселок Южный остался без воды и тепла из-за коммунальной аварии 6
08:06
Дачный вопрос: как подготовить к посеву семена, чтобы растения не болели 0
07:50
Поставили на "паузу": рост цен на бензин остановился в Алтайском крае 5
07:34
Ночной пожар в доме едва не унес жизни матери-одиночки и двух малышей 6
07:19
Более 400 тысяч жителей Алтайского края получат компенсацию за оплату вывоза ТКО 5
07:03
Громадную квартиру с видом на парк "Изумрудный" продают в Барнауле за 20 млн 7
06:48
Конец света 1 февраля 2019 года: угрожает ли Земле огромный астероид 1
06:32
Морозная погода в Алтайском крае усугубится сильным ветром 0
06:17
Активисты создали альтернативное голосование за благоустройство в Барнауле 1
06:01
Новая волна 40-градусного мороза надвигается на Алтайский край 0
05:01
Аукцион по продаже квартала 2037 состоялся в Барнауле 1
04:43
Минюст назвал случаи "вынужденной коррупции", за которые можно и простить 4
03:11
Изнасилованная дознавательница потребовала 100 млн рублей компенсации 9
02:36
Подправленные Росстатом данные по строительству объяснили уточнением 0
01:31
"Либо Порошенко, либо Путин": Захарова высмеяла плакат на форуме в Киеве 3
00:27
Ученые обвинили российские вулканы в ухудшении климата Земли 1
23:55
Красивый кот-матершинник покорил пользователей соцсетей 1
23:33
Годовалая девочка попала в реанимацию из-за наркотического отравления 0
23:11
Перебегавший дорогу барнаулец отлетел с крыши автомобиля под колеса автобуса 7
22:53
Зарплаты избивавших жен россиян предложили полгода перечислять их жертвам 0
22:38
Похититель картины Куинджи арестован судом на два месяца 0
22:26
Главный силач России попал в больницу из-за аппендицита 1
21:54
Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией: "Люди устали от войны" 2
21:33
Офис микрозаймов ограбили в Барнауле при помощи ножа 1
21:19
Самолет экстренно сел в Сочи из-за избиения пассажиром стюардессы 0
20:56
Жительница Саратова умерла после укола в поликлинике 0
20:25
Совет по культуре при Госдуме пополнили рэпер и видеоблогер 0
19:52
Руслан Горринг назвал свое увольнение из "Росгеологии" подстроенным 0
19:38
Фальшивомонетчики научились подделывать новенькие купюры номиналом 2000 рублей 0
19:08
Коротко о главном: "минирование" школ, банковские страсти и сетевой "экстремизм"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 января
18:51
Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг 0
18:31
Водителя казнили в Китае за умышленный наезд на толпу 0
18:08
Опубликовано видео с места ДТП с участием троллейбуса и барнаульского тополя 2
17:50
Дознавателю алтайской полиции дали условный срок за фальсификацию доказательств 2
17:41
Грабители бийского магазина скрылись с места преступления на такси 1
17:34
Техосмотр личных автомобилей предложили отменить в Госдуме 4
17:30
Рецепты от Sofi: французский "поцелуй" или изысканные безе на вашем столе 0
17:21
Скрасить рабочие будни: куда сходить в Барнауле среди недели 0
17:15
Стало известно, кто "заставил" чистить чиновника снег в центре Барнаула 1
17:03
Замглавы Росгеологии уволили после скандального видео с удивительными историями 6
16:58
Троллейбус врезался в дерево в центре Барнаула: пострадали шесть человек 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.