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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сможет провести первый бой после дисквалификации не раньше грядущей осени. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на менеджера бойца Ризвана Магомедова.

Напомним, накануне, 29 января, Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором. Срок дисквалификации, отсчитывающейся с 6 октября прошлого года, можно было сократить на три месяца, согласившись поучаствовать в социальной рекламе, однако Нурмагомедов ответил отказом. Также участвовавших в потасовке бойцов Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова дисквалифицировали на год и оштрафованы на 25 тысяч долларов каждого.

"Хабиб вернется примерно в то же время, что и Зубайра Тухугов с Абубакаром Нурмагомедовым. Не раньше", — заявил менеджер бойца.

Напомним, Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в ночь на 7 октября 2018, одержав победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде.