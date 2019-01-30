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"Коммерсантъ" сообщил о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят с "номеров Сбербанка" и знают много данных о клиентах и их счетах.

По мнению экспертов, мошенники получили данные из банка нелегальным путем, например, купив их у сотрудников. Едва ли не единственной защитой в данном случае является звонок в банк и проверка информации.

Сообщается, что при получении звонка от мошенников у потенциальных жертв указываются телефоны Сбербанка: 900 и +7 (495) 500-55-50. Также злоумышленники могут отправить SMS с короткого номера с подтверждением, имитирующим сообщение от Сбербанка. Кроме этого, мошенники называют сомневающимся жертвам информацию о последних транзакциях и остатках на счетах.

Издание пишет, что мошенники предупреждают клиента о попытке несанкционированного списания с карты средств.

В Сбербанке рассказали, что данные случаи мошенничества внимательно изучаются и систему антифрода постоянно улучшают.

"Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк", – приводит "Коммерсантъ" сообщение банка.

Вопрос, касающийся подделки номеров телефонов, в Сбербанке переадресовали операторам связи.