Фото: livejournal.com

В аэропортах столицы РФ стартовал тест автоматизированной системы паспортного контроля. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ФСБ.

По словам собеседника агенства, сначала новой услугой смогут пользоваться только россияне. Пропуск пассажиров будет осуществляться путем сверки их фотографии и отпечатков пальцев с данными в биометрических паспортах.

Обновленные кабины уже появились в ряде терминалов "Шереметьево". Но в период их испытаний пассажирам придется предъявлять документы также сотруднику погранслужбы, добавили в аэропорту.

В дальнейшем такая система будет запущена в "Домодедово" и "Внуково". Отмечается, что автоматический паспортный контроль уже существует в зарубежных странах, включая Британию, Нидерланды и ФРГ.

Эксперты отмечают, что изменения позволят сэкономить затраты на содержание работников, ускорить процедуру паспортного контроля и сделать ее комфортнее для туристов.

При этом подчеркивается, что для массового внедрения системы потребуется менять законодательство. Сейчас пассажир может пересечь границу только в присутствии пограничника.