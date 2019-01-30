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Число погибших на федеральных трассах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае в 2018 году сократилось на 15%. Как сообщили в УПРДОР "Алтай" число погибших сократилось на 43%, на 21% – пострадавших.

Так, в 2017 году погиб 81 человек, в 2018-м только 46. Число пострадавших снизилось с 483 до 379.

Как добавили в ведомстве, только в прошедшем строительном сезоне дорожники обновили 113 км трасс, из них 19 км отремонтировали капитально. Кроме того, удалось ликвидировать пять аварийно-опасных участков, выявленных в 2017 году. Так, например, на Чуйском тракте в Тальменском районе изменили схему дорожной разметки и заменили знаки, а на сложном из-за рельефа местности участке в Красногорском районе нанесли шумовую разметку по оси проезжей части. Повысить безопасность в населенных пунктах помогают знаки обратной связи с водителем "Ваша скорость", их установили в селах Березовка и Сростки.

Только за последние пять лет количество аварий сократилось на 40%, снизилась тяжесть последствий: на 39% меньше пострадавших, вдвое – погибших. Сейчас совместно с ГИБДД разрабатывается план мероприятий на предстоящий дорожно-строительный сезон.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев заявил, что Чуйский тракт в ближайшие несколько лет будет расширен до четырех полос, а он намерен продвигать эту инициативу на федеральном уровне.

По его словам, вопрос о расширении дороги нельзя откладывать из-за высокой смертности и аварийности на Чуйском тракте. Для этого необходимо взаимодействие с федеральным центром.

"Сегодня Чуйский тракт как Курская дуга. Есть желание сделать трассу от Барнаула до Бийска четырехполосной и первой категории. Но нужно понимать, что Чуйский тракт – полностью федеральная трасса. Мы постоянно с Росавтодором взаимодействуем в этом вопросе", – отметил Александр Дементьев.

В конце 2018 года на заседании правительства края начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский сообщил, что высока вероятность, что дорога от Новосибирска до Барнаула за несколько лет полностью станет четырехполосной.