Диверсанта Панова, готовившего теракты в Крыму, "сослали" в Сибирь

Евгения Панова, осужденного за попытку организовать теракты в Крыму, этапировали в омскую колонию №6, сообщает РИА "СуперОмск".

Украинец с сообщником планировал устроить серию небольших по мощности взрывов, которые посеют панику среди отдыхающих. Однако их планы раскрыли сотрудники ФСБ и задержали злоумышленников.

В дальнейшем Панова признали виновным и приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Обжалование приговора стороной защиты никаких результатов не дало.

Стоит отметить, что в ИК-6 уже содержится другой крымский диверсант – Дмитрий Штыбликов. Колония рассчитана на 1721 человека. В ней отбывают наказание ранее не судимые люди.